Coming into today, the Giants had gone 27 straight games without attempting to steal a base—the longest such streak in more than 60 years.



Thairo Estrada's stolen base in the 7th inning ended the streak. #SFGiants pic.twitter.com/hbYeWrLHJt — Baseball Reference (@baseball_ref) August 23, 2023

本季大聯盟為了加強各隊進攻效率、提升球賽精采度，實施多項劃時代的改革，其中壘包加大更讓眾多快腿能肆無忌憚的發動盜壘，大打速度戰，不過巨人顯然沒有佔到任何一點便宜，他們連續27場沒有嘗試盜壘，根據《Baseball Reference》統計，這是近61年來大聯盟最長的紀錄。

24日巨人客場挑戰費城人，7局上游擊手艾斯卓達（Thairo Estrada）敲出安打，隨即發動盜壘並成功，破除這不名譽的紀錄，巨人近27場比賽連嘗試盜壘的企圖都沒有，上一次則是7月23日由亞斯崔姆斯基（Carl Yastrzemski）發動，並且盜壘成功，亞斯崔姆斯基目前待在傷兵名單。

除了加大壘包外，大聯盟也限制投手牽制次數，跑者可以放心拉開離壘距離，紅人是最大受益者，本季每場嘗試盜壘次數1.43、149次盜壘成功，2數據冠居全大聯盟，巨人分別以0.43、47次盜壘雙雙墊底。本季一共有10支球隊盜壘數破百大關。

勇士球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）成為史上第5位單季至少25轟、55盜壘的球員，上一位完成的是名人堂球星「盜帥」韓德森（Rickey Henderson）。水手明星強打「J-Rod」羅德里格茲（Julio Rodriguez）則是史上第1位寫下連續4場比賽中打出14支安打、5次盜壘成功紀錄的選手，2人都得利於新規則的加入。