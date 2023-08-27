The Mets are on the board.



Angels pitcher Chase Silseth has left the game after being hit by the throw. pic.twitter.com/Ju9qCRQezF — SNY (@SNYtv) August 27, 2023

天使對大都會取得2連勝，不過27日的比賽出現兩次受傷意外，天使先發投手希爾賽（Chase Silseth）第4局被隊友的暴傳砸傷而提前退場，另一次是大都會打者阿隆索（Pete Alonso）第8局遭到頸部觸身球，引發兩隊板凳清空的對峙，所幸沒有肢體衝突。

大都會第4局攻佔一二壘，伺機發動雙盜壘，天使捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）一時腦袋昏沉，居然選擇傳向一壘而不是三壘。一壘手凱比吉（Trey Cabbage）接球後當然急傳三壘，投手希爾賽不巧擋在中間，被凱比吉的傳球砸到後頭部，走了幾步之後倒地不起。這球反彈到三壘邊線外，大都會林鐸（Francisco Lindor）趁機從三壘回來得分。

天使查看希爾賽的傷勢，將他換下場休息。帳面上是凱比吉傳球失誤，但真正的原因是捕手歐哈皮傳錯壘包，如果他完全不傳球也不至於掉分。

第8局下，天使投手索利安諾（Jose Soriano）失控球砸向阿隆索頭部，他縮頭閃躲仍被打中後頸部倒地，頭盔也噴飛。阿隆索非常不爽，跟捕手歐哈皮吵了兩句，歐哈皮解釋只是變化球失控（時速138.7公里曲球），兩軍板凳區的球員衝出來支援，阿隆索隨後被換下場。

大都會在主場連吞兩敗，右臂韌帶受傷的天使大谷翔平連續兩戰敲出長打，此戰還盜了兩個壘包，《紐約郵報》稱讚大谷真的與眾不同，從沒見過有人「讓你一隻右手」還能打贏比賽。