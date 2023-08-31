Sho RBI Single✅

Shohei Ohtani singles in the 5th inning against the Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park. Andrew Velazquez scores. ⚔️

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/sxFaOsxuJN — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 30, 2023

31日作客費城人最終回，天使更動棒次，日籍球星大谷翔改打第3棒，雖然相隔7場沒有全壘打演出，但寫下個人連續3場敲安紀錄，天使10比8逆轉擊退費城人，避免遭對手橫掃也中止3連敗。大谷翔平此戰4打數1安打1打點，三振、保送各1次。

大谷翔平首局2死之後迎來第一次打擊，費城人先發投手克里斯多福桑契斯（Cristopher Sanchez）沉球連發，再以內角變速球成功騙到大谷翔平出棒奪下三振。第2打席大谷翔平在一壘有人時敲出內滾，哈波接球後已經踩在一壘壘包，再把球傳向一壘完成逆雙殺，要讓腳程飛快的大谷翔平敲出雙殺打非常不容易，這只不過是他本季第9次的雙殺打。

前2次的擊球結果不好，大谷翔平很快做出調整，5局上隊友攻占一二壘，克里斯多福桑契斯繼續以沉球對付大谷，但一記內角沉球被打穿一、二壘之間，敲回1分打點，天使4比2領先，大谷翔平連2場比賽進帳打點。下半季突破低潮的崔伊騰納（Trea Turner）擊出3分砲，再幫助費城人把領先要回。

天使展現韌性，8局上大谷翔平、祖瑞（Brandon Drury）獲得保送，瑞福洛（Hunter Renfroe）適時安打，天使7比6再超前，下個半局哈波2分砲回敬，天使最後反攻機會面對費城人守護神金柏若（Craig Kimbrel），藉由瑞吉福（Luis Rengifo）高飛犧牲打和祖瑞2分全壘打，幫助天使在激烈的拉鋸戰中獲勝。大谷翔平敲出本季第150安，連續2年完成紀錄，同時95分打點也和遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）並列美聯第2。