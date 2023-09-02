對本賽季不再抱有期待，天使日前將吉歐力托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、葛瑞喬克（Randal Grichuk）、莫爾（Matt Moore）、瑞福洛（Hunter Renfroe）和里歐內（Dominic Leone）放到讓渡名單，嘗試避開豪華稅，但根據《橘郡紀事報》記者弗萊契（Jeff Fletcher）報導，天使本季團隊薪資仍略高於豪華稅線。

天使放棄上述6人，其中5位找到新東家，成功削減約570萬美元團隊薪資，卻沒有球隊願意負擔葛瑞喬克的合約，他剩餘的年薪約為170萬美元，導致天使團隊薪資仍稍稍高於2.33億美元的豪華稅線。葛瑞喬克今年在洛磯打出3成08打擊率、0.861攻擊指數，來到天使後，兩項數據驟降至1成73、0.569，成績大相逕庭。

美媒《MLB TR》給出解套方案，天使仍可選擇繼續將球員放進揮棄名單，來降低團隊薪資，雖然現在簽下這些球員的球隊，並無法將他們帶進季後賽，但仍可留住這些球員著眼於下季，對於只是想清出薪資空間的天使來說風險很大。

這樣一來，天使不僅將被徵收豪華稅，還可能對下賽季選秀順位產生影響。以大谷翔平為例，如果天使無法和他達成續約，則可提出合格報價，在大谷離隊後獲得選秀權補償，但是衝破豪華稅線的球隊，補償選秀權的順位將從第2輪掉到第4輪，對於農場貧瘠的天使來說，這是比起繳交豪華稅更嚴重的問題。