大谷翔平右手肘韌帶受傷，可能必須接受第2次TJ手術（韌帶重建手術），導致投球能力被封印到2025年，不過根據運動員合約網站Spotrac計算，大谷的新合約肯定還是有5億美元的行情。Spotrac在大谷受傷之前已經估價他的打擊能力為9年3.26億美元，投球能力6年2.02億美元。

大聯盟官網引述某位國聯高層的意見以及《紐約郵報》專欄都有類似看法，只要大谷的合約拉長，他即使沒有每季都投球，球隊的投資都還是值得的。例如9年長約之中他能夠維持6年二刀流，那麼5億美元仍是保底的價錢；如果9年都是二刀流，那當然就是外界早先估計的6億美元。

大谷翔平的經紀人巴雷洛（Nez Balelo）5日對媒體表示，大谷右肘的傷勢一定要開刀，不必然是TJ手術，對於治療無法給出時間表，還在尋求更多的可能性。

Based on our projection model, current valuations for pending #Angels free agent, & runaway MVP favorite Shohei Ohtani.



Shohei the Pitcher

6 years, $202,000,000



Shohei the Hitter

9 years, $326,000,000 — Spotrac (@spotrac) June 27, 2023

天使總管米納森（Perry Minasian）最近出清多位球員，唯獨格里楚克（Randal Grichuk）沒有被其他球隊接收，導致天使團薪仍高於豪華稅門檻。米納森沒有告訴媒體他們與門檻的距離，但是數額肯定不高，還有一些媒體錯估天使已經避稅成功。天使這波建軍失敗，加上大谷受傷了還是很貴（5億美元），季外簽回大谷的機率恐怕更低了。