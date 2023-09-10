天使內野手倫希福不幸受傷。（美聯社資料照）

天使球星大谷翔平因為右側腹斜肌緊繃，已經連續休兵6場比賽了，成為他本季最長的一次缺陣。總教練內文（Phil Nevin）說：「逐日觀察又經過1天，他今天也說感覺良好，但再過1天可能會更好，如果不是明天就是後天，這是逐日觀察的事。」倒楣的是天使游擊手倫希福（Luis Rengifo）也在練習揮棒時受傷。

大谷翔平在上周對金鶯的賽前打擊練習造成右腹緊繃，倫希福的情況有點類似， 10日對戰守護者的比賽，倫希福居然在打擊預備區試揮的時候受傷。這也實在太倒楣了，倫希福當時發現左臂不舒服，經過診斷是肱二頭肌肌腱斷裂，排入10天傷兵名單，同時宣告剩餘球季報銷！

倫希福說：「感覺有點挫折，我只是想上場打球而已，就發生了這種事。」倫希福明星賽後手感發燙，繳出11轟29打點，打擊率0.318，前日才獲選美聯單周最佳球員。倫希福今年26歲，他將於球季結束後獲得薪資仲裁資格。

大谷的情況沒那麼嚴重，他並未真的受傷，已經繼續練習打擊，只是總教練內文比較謹慎。依照大谷的性情是想上場比賽，內文說：「他就是那樣的人，他總是想要上陣。打線是由我來決定的，他今天也說想上場，但我不讓他打。」天使最終6比2打贏守護者。