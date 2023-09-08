國民2019年奪冠功臣「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）近年因為嚴重的神經問題，導致出賽數大幅銳減，日前史崔斯柏格決定卸下選手身分，國民原定於美國時間9日為他舉辦引退記者會，但根據美媒《The Athletic》記者吉羅利（Britt Ghiroli）報導，由於國民和史崔斯柏格陷入合約糾紛，引退記者會已經被取消。

史崔斯柏格在2019年季後賽表現亮眼，6場出賽拿下5勝0敗，36.1局送出47次奪三振，自責分率僅有1.98，世界大賽面對太空人2場出賽都繳出優質先發，被評為系列賽MVP，幫助球隊奪冠後，史崔斯柏格和國民簽下7年2.45億美元大合約，不過近4年下來，史崔斯柏格受到傷病摧殘，一共只登板先發8場，這紙天價合約確定以失敗作收。

史崔斯柏格雖然長年待在傷病名單，但他的合約仍為全額保障，《The Athletic》引述多位消息人士報導，本季國民曾找上史崔斯柏格商討退役事宜，也毫不隱諱談及財政問題，希望能夠修改合約內容。但似乎討論未果，原定致敬史崔斯柏格並退役他球衣背號的引退記者會也已經取消。

根據早前報導，由於史崔斯柏格的年紀和豐富傷兵史，保費支出會相當高，因此國民並沒有在這筆合約投保。對於雙方來說都是一個艱難的局面，史崔斯柏格並沒有違反合約，只是身體並不配合他，國民也避免影響球團未來的補強動作，試圖更動合約條款，就看兩方怎麼協調了。