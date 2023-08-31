塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美網持續展現強勁狀態，以直落三擊敗西班牙選手米拉萊斯，順利晉級第三輪。
法新社報導，喬科維奇花了1小時59分鐘，以6比4、6比1、6比1直落三淘汰米拉萊斯（Bernabe Zapata Miralles）。
在贏得本戰後，喬科維奇將於8月1日第三輪出戰同樣來自塞爾維亞的同袍捷雷（Laslo Djere），爭奪16強門票。
喬科維奇為本屆美網第2種子，將力拼生涯第24座大滿貫男單金盃。（譯者：陳正健）1120831
塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美網持續展現強勁狀態，以直落三擊敗西班牙選手米拉萊斯，順利晉級第三輪。
法新社報導，喬科維奇花了1小時59分鐘，以6比4、6比1、6比1直落三淘汰米拉萊斯（Bernabe Zapata Miralles）。
在贏得本戰後，喬科維奇將於8月1日第三輪出戰同樣來自塞爾維亞的同袍捷雷（Laslo Djere），爭奪16強門票。
喬科維奇為本屆美網第2種子，將力拼生涯第24座大滿貫男單金盃。（譯者：陳正健）1120831
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