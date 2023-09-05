農民曆是許多民眾挑選「好日子」的重要參考依據，立委莊競程特別將任內重要「政績」，結合民俗記事及生活小妙方，推出2024龍年專屬農民曆，圖文並茂，具實用性，詢問度頗高。

民進黨台中市北區、北屯區立委莊競程表示，農民曆，是許多家戶常翻閱的實用手冊，每年都吸引許多民眾索取。這次推出2024龍年專屬農民曆，除了有傳統民俗陰陽吉忌、生肖歲運，以及生活知識功能外，特別結合他為地方爭取的各項「政績」，以圖文淺顯易懂方式呈現。

這本2024龍年農民曆，內頁共64頁、政績篇有16頁。莊競程指出，感謝鄉親長久以來的支持與肯定，即日起免費提供索取，地點在北屯路275-2號莊競程服務處，送完為止。

蔡小姐說，許多長輩不太熟悉操作三C產品，看日子，翻時辰時，會用到農民曆，很實用；曾小姐說，這是她拿到的第一本2024年農民曆，滿好看的，尤其是生肖那區，會看一下自己未來生肖的運勢；王先生說，翻閱農民曆，自然看到莊競程的政績，文字淺顯易懂，完全擄獲眼球，達到宣傳效果。