Video of Zverev telling the umpire someone in the crowd shouted the “most famous Hitler phrase in history” in match vs. Sinner #USOpen pic.twitter.com/XlWw7ktqjP — Lawrence (@dutyfreechamp) September 5, 2023

美網男單16強戰，德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）在比賽中途遭到觀眾騷擾，他不得不暫停比賽向主審反應：「那個人說了希特勒最有名的口號，這不能被容忍的，這難以置信。」主審相當重視此事，立即回身對觀眾席大喊：「誰說的？自己站出來。」鬧事者沒有被立即揪出，安全人員搜索了10多分鐘才找到並將他驅逐出場。

小祖維瑞夫是德國人，對手辛納（Jannik Sinner）是義大利人，也就是二次世界大戰的軸心國。德國納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）當時最有名的口號是什麼？小祖維瑞夫並未說明，現場有人指出是「Deutschland über alles」（德意志高於一切），這是納粹時期國歌的首句歌詞，現行版本已改為「團結、正義和自由。」

2017年美國聯邦盃女網賽，德國女將佩可維琪（Andrea Petkovic）出戰地主選手，賽前誤播了「德意志高於一切」的納粹國歌，佩可維琪怒罵：「最無知與低級的錯誤。」美國網協隨即認錯道歉，這種錯誤在德國國內是絕不容許的，從外人嘴裡說出亦是一種冒犯。

小組維瑞夫陷入苦戰，終場6-4、3-6、6-2、4-6、6-3晉級8強，打到當地深夜1點45分，耗時4小時41分是本屆最長賽事，觀眾都散了一大半。小組維瑞夫下一場要對決頭號種子阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）又是一場硬仗。