超級1000系列大陸常州公開賽，台灣男雙組合李洋／王齊麟6日晚間和同胞蘇敬恒／葉宏蔚上演「寶島內戰」，「麟洋配」29分鐘便以21比14、21比14取勝晉級16強。

第1局蘇敬恒／葉宏蔚曾取得領先，不過在7比5領先時，被李洋／王齊麟連得6分翻盤，「麟洋」也乘著這股氣勢搶下首局；第2局前半局雙方多分拉鋸，「麟洋」11比10進入技術暫停，中後段逐漸擴大分差，20比13握有7個賽末點，雖被蘇敬恒／葉宏蔚化解1個，「麟洋」仍快意勝出。

稍早男單賽事，今年在泰國大師賽收下冠軍、成都世大運團體金牌的寶島「左手重炮」林俊易，首輪21比15、10比21、21比16擊敗法國波波夫（Toma Junior），也順利晉級16強。

目前世界排名第14的李洋／王齊麟，下一輪要對上世界第4韓國組合姜敏赫／徐承宰，「麟洋」要在雙方第3次過招尋求首勝；男單世界排名第24的林俊易，則要和世界第3的日本好手奈良岡功大爭奪8強，兩人過去對壘4次，林俊易僅在今年馬來西亞大師賽奪勝。