和西班牙天后馬琳（Carolina Marin）再次於BWF巡迴賽8強狹路相逢，台灣羽球一姐戴資穎做足準備，克服球場下半場地劣勢，最終以21比17、10比21、21比19收下勝利，終止對戰馬琳2連敗，也闖進賽會4強，下一輪對手將是女單頭號種子、現任球后安洗瑩。

小戴生涯碰上馬琳旗鼓相當，20場較勁下來各拿10勝，不過小戴今年2場倒在巡迴賽8強的賽事，皆出自於馬琳之手，包含可能是小戴最後一次的世錦賽之旅，因此吞下近期對戰2連敗。

首局馬琳始終殺不穿小戴防線，心急之下接連掛網，小戴建立16比8優勢，馬琳隨後奮起追分，一度追成17比14落後3分，小戴穩住陣腳，在第2個賽末點順利以21比17收下。次局換邊，來到轉播畫面下方的小戴顯然也無法快速適應，馬琳回敬一波16比3，小戴雖然辛苦突破雙位數得分，仍無法彌補過大差距，以10比21落敗。

決勝局小戴任務便是盡量多累積領先優勢，開場也如願打出5比0攻勢，以11比6進入技術暫停，換邊後馬琳再度開啟追分模式，連拿5分追成12比11，小戴雖然逐漸掌握下半場地的環境，但連續扣殺出界仍無法拉開比分，甚至陷入18比19落後，好在小戴以一記漂亮反手拍追平比數，最後以強力扣殺拿下賽末點，21比19拿下第3局，也收下比賽勝利。