台股ETF百百種，但單筆進場的投資人，如果不懂得適時停利，很可能會錯過最佳賣點，白忙一場。專家建議，不妨透過「等權重」機制的台股ETF，賣出權重漲多的個股，獲利落袋為安的選股規則，幫助自己高出低進，提高獲利機會兼顧降低風險。

所謂的等權重，是指以各檔成分股的持股權重，都是一樣的，例如都維持3％上下，這樣的好處是，可以減少重押單一個股的風險，同時分散產業佈局。

幫你逢高獲利了結！等權重ETF平衡佈局有一套 00932、00921一次看懂

「逢高獲利了結」是等權重ETF的另一個特色，原因是為了維持成分股相等權重，會定期審核成分股，一併調整個股權重，讓每檔維持均衡。

舉例來說，某檔成分股因為股價漲多，在ETF所佔權重也跟著拉高，由25％變成35％時，就會強制獲利了結，把權重降至25％，相對地，權重縮少至15％的成分股，就會被加碼至25％，重新平衡權重。

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一般ETF常遇到的困境是，即便某個產業或某檔個股已經漲到歷史高點，市場開始擔心會遇到景氣反轉，但ETF受限於選股邏輯，還是得被動式買進，很可能套在高點；反觀採取等權重的ETF，則可能會在股價高點，把成分股賣掉。

對於沒有時間盯盤，無法掌握買賣點的投資人來說，等權重的概念，可以幫助你低買高賣，降低單押個股或產業的風險。

今年1月掛牌的首檔等權重ETF：兆豐龍頭等權重ETF（00921）為例，持有30檔各產業龍頭的成分股，每檔比重3.33％，當有的個股權重漲到7％多，就會在定期調整權重時，賣掉部分持股，把權重降到3.33％，獲利了結；相對地，當個股權重只有1％多的成分股，則把比重拉高到3％多，等於是逢低買進，永遠在高檔獲利了結，對小資族或存股族來說，買到各產業龍頭加上等權重配置是最好的存股標的。

「等權重的效果是會賣掉股價已經漲上去的成分股，當然可能會賣早了，但有紀律地操作，逢高會獲利了結，長期累計報酬率還是會高！」專家分析。

正因看中等權重的特殊機制，兆豐投信已經率先推出2檔等權重概念的ETF，分別是今年1月成立的首檔等權重ETF：兆豐台灣產業龍頭等權重ETF（證券簡稱：兆豐龍頭等權重ETF 、證券代碼：00921），以及今年9月掛牌的兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF（證券簡稱：兆豐永續高息等權ETF、證券代碼：00932）。

兆豐龍頭等權重ETF（00921），挑選各產業龍頭股，依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」排序值等條件選出，再透過等權重定期調整，每年6月、12月進行成分股調整為等權重比例。

對於存股族來說，00921的殖利率已有歷史印證，以下圖為例，00921追蹤的特選台灣產業龍頭存股等權重指數，從2017年至2022年，每年的殖利率至少都有4.4％，最高可達6.6％，每年都勝過台灣50指數與台灣加權股價指數。

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00921掛牌之後上漲20.2%表現很好， 0050為10.7%，接近0050的一倍報酬，顯現等權重ETF因降低單一成分股比重高的風險，而創造不錯的報酬。

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00921在6月首次配息0.37元，9/6已完成填息，在同期間台股加權指數下跌2.4%，以市值型ETF來說能在台股逆風時期完成填息實屬不易。第二次即將在9月21日除息，第一階段初估每受益權單位可配發0.38元，二次年化配息率均超過8%，想要參與除息的投資人，最後買進日為9月20日，可在10月19日領到股利。

另一檔兆豐永續高息等權ETF（00932） ，獨特的產品優勢加上價格親民，為高股息中最便宜價的代表，掛牌短短一週受益人數增加241%，深受投資人喜愛。

00932則是國內首創結合「永續」+ 「高股息」+「等權重」的ETF，鎖定永續評價名列前茅的優質企業，從中篩選出配息穩定、財務穩定、高股利的50檔績優股，每檔權重2％，不單押個股，每年4 月、10月定期調整成分股，調整至相等權重機制，同樣可達成投資再平衡，買低賣高的效果。

00932追蹤的是臺灣ESG永續高股息等權重指數，2022年殖利率為6.96%(如下圖)，表現同樣亮眼，也是值得存股族長期留意的標的之一。