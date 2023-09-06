BWF超級1000系列大陸常州羽球公開賽，今年成都世大運混雙金牌、世界排名第15的台灣混雙組合葉宏蔚／李佳馨，6日在第1輪賽事21比13、21比13解決世界排名第10的荷蘭組合塔柏林（Robin Tabeling）／琵克（Selena Piek），晉級16強。

當今寶島第1混雙組合葉宏蔚／李佳馨生涯首度對上塔柏林／琵克，開賽尚在適應對手打法，一開始連掉3分，不過帶著今年在美國公開賽、成都世大運冠軍的自信，葉李配迅速調整策略，後半局透過10比2攻勢先搶下1局。

第2局葉宏蔚／李佳馨打起來更加順手，迅速透過10比1猛烈攻勢取得11比4、7分領先，雖一度被追到15比12剩3分領先，葉李配還是穩住陣腳再度連得4分甩開對手，整場比賽僅歷時30分鐘就鎖定勝利。

葉宏蔚／李佳馨順利過關，寶島男單一哥周天成則陷入苦戰，14比21、21比18、18比21不敵大會第6種子、大陸選手李詩灃，結束這站賽事。