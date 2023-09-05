因為新冠肺炎疫情停辦3年的BWF超級1000系列大陸常州羽球公開賽，今年終於恢復舉辦，也是本年度BWF世界巡迴賽最後一站超級1000賽事，5日首輪寶島羽球女單一姐戴資穎首輪就過招同胞選手白馭珀，小戴21比13、21比17直落二過關。

戴資穎過去在常州羽球公開賽最佳成績是2019年亞軍，本屆女單首輪世界排名第4的小戴，迎戰世界第23白馭珀，是兩人繼去年7月台北羽球公開賽，相隔1年多再度過招，兩局雙方都有過拉鋸，首局前半局小戴11比8小幅領先，中後段慢慢加速擴大分差而收下。

第2局小戴和小小白拉鋸更多分，雙方16比16再度平手後，小戴透過3比0小高潮穩下領先位置，最終歷時32分鐘收下勝利。

下一輪戴資穎要對抗世界排名第19的地主大陸選手張藝曼，兩人過去交手3次贏家都是小戴，且小戴至今沒有被張藝曼拿到局數過，若小戴維持對戰優勢繼續奪勝，8強預料會碰到今年世錦賽亞軍、本賽女單衛冕者西班牙馬琳（Carlina Marin），5日稍晚馬琳要和台灣女將許玟琪過招。