BWF超級1000系列大陸常州羽球公開賽，首日台灣男單好手王子維打出一場精彩的比賽內容，兩局都是在末段展現韌性與球技化解對手收下，23比21、22比20擊敗日本西本拳太，搶進16強。

目前世界排名第26的王子維，首輪面對世界排名第13的西本拳太，雙方過去4次交手王子維1勝3敗居下風，不過王子維將8月下旬個人在世錦賽打進8強的好狀態，延續到本周大陸常州公開賽，兩局都和西本互有領先，首局王子維在18比20對手有2個局末點的情況下，硬是將分數追平逼進「丟士」，並一度21比20超前，雖然錯過這個局點、被西本再度扳平分數，王子維趕緊穩定心情連下2分，也率先搶下局數。

第2局中段西本拳太曾14比9領先5分，但王子維在場邊的加油聲中不輕言投降，一步步將分數追上，這一局西本再度20比18又握有2個局點，但王子維用4比0攻勢關門，不但又一次逆轉分數，也收下比賽勝利。

大陸常州公開賽因為新冠肺炎疫情停辦3年、今年復辦，2019年上屆女單冠軍、西班牙好手馬琳（Carolina Marin），21比12、21比12擊敗台灣女將許玟琪

第1局許玟琪曾靠著連得3分，取得8比7超前，但馬琳也很快回穩，打出11比1高潮要回領先並擴大分叉，順勢收下首局，第2局未能找到突破馬琳的方法，而是被馬琳取得11比2大幅領先進入技術暫停，下半局繼續將領先擴大到雙位數，最終馬琳直落二前進16強。