今年狀況不錯的台灣目前第1混雙組合葉宏蔚／李佳馨，7日在BWF世界巡迴賽超級1000系列大陸常州公開賽，以21比18、21比19重挫世界排名第3的大陸組合馮彥哲／黃東萍，搶進超級1000賽事混雙8強，下一輪將對壘今年過去3次交手都還沒攻克過的今年台北公開賽冠軍組合馬來西亞陳堂傑／杜頤溈。

黃東萍是東京奧運混雙金牌，不過當時的搭擋王懿律後來面臨傷勢困擾，今年宣告退休，而黃東萍從去年底就開始與馮彥哲聯手，兩人的成績也不錯，在印尼大師賽、泰國大師賽、德國公開賽、南韓公開賽、澳洲公開賽5站賽事奪冠。

首局葉宏蔚／李佳馨曾限入落後，不過在14比16時拚出4比0小高潮，該局尾聲雖被追平，葉李配在18比18關鍵之際連得3分先搶下1局領先。

第2局前段馮彥哲／黃東萍取得領先，葉宏蔚／李佳馨靠著連搶4分超前比數，接下來一段時間維持2分到3分的差距，馮彥哲／黃東萍在後段曾超前，雙方拉鋸一波後，葉李配又是連續得分關門。