民進黨總統候選人暨副總統賴清德近日加強立委輔選行程，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，為了讓民眾更認識民主大聯盟的夥伴，特別將賴清德輔選立委候選人的身影及推薦內容，剪輯成短影音放上社群平台，力拚「總統勝選，國會過半」。

她說，賴清德競總辦公室也在今日上架「民主大聯盟」IG濾鏡，運用AR技術讓募款小物應援毛巾的本壘板紙盒包裝，瞬間化身球場、立委候選人立體現身。

郭雅慧指出，近日賴清德加強立委輔選行程，一週內就前往台北市、新北市、基隆市、台中市、高雄市、屏東縣等地，全台跑透透為民主大聯盟立委候選人們站台，所到之處受到民眾熱烈歡迎。除了展現超高人氣外，賴清德團隊也發揮創意，用最新社群的企劃向民眾大力推薦各地的立委候選人，力拚國會過半，展現團結一致的士氣。

郭雅慧表示，除親赴現場拉抬聲勢，團隊更將賴清德推薦立委候選人的精華內容，剪輯為YouTube shorts系列短片，讓民眾能快速熟悉民主大聯盟的成員，拉抬知名度的同時，也展現團隊感。

她說，目前已上架的立委候選人影片包含基隆市鄭文婷、台北市第八選區王閔生、台北市第五選區吳沛憶、新北市第十一選區曾柏瑜、台中市第六選區江肇國、台中第三選區謝子涵、彰化縣第一選區陳秀寳。

此外，繼日前官方 IG 推出5款濾鏡後，這次再推出運用AR技術的「民主大聯盟」濾鏡。郭雅慧表示，只要將濾鏡對著募款小物應援毛巾的本壘板外包裝，紙盒立刻化身棒球場，宛如參與國際賽的台灣隊陣容一目瞭然，將民主大聯盟立委候選人們立體呈現其中，出其不意的特效，令人耳目一新。

她說，賴清德也透過 IG reels 影片表示，「我的民主大聯盟IG濾鏡上線啦！有兌換應援毛巾的朋友可以來試試看，認識所有民主大聯盟的夥伴，一起挺台灣！」邀請賴好友們一起來使用濾鏡。

郭雅慧表示，賴清德會持續到全台各地輔選，也會繼續推出各地區立委候選人的推薦影片，邀請大家一起支持台灣隊，讓跨黨派、跨世代、跨領域的優秀人才，順利進入國會，共同為台灣打拚。