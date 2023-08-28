前衛生署長楊志良近日公開表示，國內家暴人數激增，是因為民眾沒辦法修理蔡英文總統、沒辦法修理行政院長陳建仁，所以去打老婆、打小孩。衛福部長薛瑞元今天受訪表示，用政治理由為家暴找藉口，「真的是胡扯！」

楊志良27日出席鴻海創辦人郭台銘「主流民意大聯盟」新竹造勢活動時表示，台灣已經是不婚、不生、不養、不活的社會，有300萬人瀕臨憂鬱症、確診的則有125萬人，15到24歲年輕人自殺自殘的比例從1000人增加到1萬人，去年家暴更有12萬人。

楊志良說，為什麼這些人會輕生，不能說這些人草莓族，而是因為他們對台灣、對未來沒有希望了；為什麼會家暴，是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，沒有辦法去修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。

對此，薛瑞元今天上午出席「2023行政院生技產業策略諮議委員會議」會前受訪指出，從過去的「法不入家門」到現在「家暴零容忍」，也就是說沒有任何理由，一路走來是相當長的時間，才形成的全國國民共識。他認為，楊用政治的理由去牽扯，好像要為家暴找理由，「真的是胡扯！」

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