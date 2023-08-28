前衛生署長楊志良日前稱「為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，沒有辦法去修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。」對此，他向有經歷過家暴的朋友深感抱歉，但對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉，而且嚴厲譴責！

前衛生署長楊志良27日出席「主流民意大聯盟」新竹造勢，他表示台灣已經是不婚、不生、不養、不活的社會，有3百萬人瀕臨憂鬱症、確診的則有125萬人，15到24歲年輕人自殺自殘的比例從1千人增加到1萬人，去年家暴更有12萬人。

楊志良更表示，「為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，沒有辦法去修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。」

對此，總統府晚間表示，對於楊志良的不當言論表達嚴正譴責，並認為楊志良應對此向社會大眾道歉。

楊志良28日出面反問：「台灣年輕人低薪、不婚不生、憂鬱症多，是她（蔡英文）要道歉還是我要道歉？」，更數度拍桌「為何要我道歉，問蔡英文你要我怎麼辦，要把我抓起來嗎？」更說自己沒失言，「不能因為聽了不爽就說是失言。」

楊志良說，「為什麼台灣男性精蟲越來越不行？女性生殖能力越來越低？」原因就是蔡琴害的，他開玩笑地說因為她有一首歌「讀（毒）你千遍也不厭倦」。

楊志良指出，台灣不婚不生是全世界第一名，也是已婚生育率倒數第一，並拿出國健署數據指出，台灣男人每年少1％的精蟲，精蟲「頭不擺尾不甩」，原因就是蔡琴害的，因為她有一首歌叫：「讀（毒）你千遍也不厭倦」。

楊志良強調，蔡英文過去堅決反對萊豬、核食，都是「今日之我否定昨日之我」，直呼「我真的搞不懂是我要道歉，還是他們要道歉？」

接著再罵「學弟」副總統陳建仁，在高端二期還沒通過時，就已經通過幾十億的合約，有合乎科學倫理嗎？挺林智堅不是抄襲，有學術倫理嗎？「台灣是不是自由民主國家，我憑什麼要道歉？陳建仁是「建仁」，我是他的師兄，師傅都死了，師兄管事情 他違反科學倫理違反學術倫理，這種人叫什麼人？」

對於郭辦發言人建議他道歉，楊志良更表示，「這是他家的事」。對於是否願意擔任郭台銘的顧問團，楊志良表示，要他做顧問團他當然同意。

不過，楊志良28日晚間聲明表示，「我對於有經歷過家暴的朋友，因為我的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉」，但他強調，「對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉，而且嚴厲譴責，應予推翻」！

楊志良聲明全文：

「我對於有經歷過家暴的朋友，因為我的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉，但對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉，而且嚴厲譴責，應予推翻。」

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