前衛生署長楊志良昨日指出，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因民眾沒辦法修理總統蔡英文、行政院長陳建仁，所以去修理更弱的另一半。陳建仁28日強調，政府秉持家暴零容忍的態度，以最嚴謹且慎重的態度加以防治，遺憾楊志良完全無法瞭解受害者的傷痛，甚至鼓勵暴力，政府無法容忍。

楊志良昨日參與鴻海創辦人郭台銘舉辦的「主流民意大聯盟」新竹造勢，他表示台灣已經是不婚、不生、不養、不活的社會，有3百萬人瀕臨憂鬱症、15到24歲年輕人自殺自殘的比例從1000人增加到1萬人，去年家暴更有12萬人，這些人對台灣未來並未抱持希望，卻無法修理蔡英文、陳建仁，所以去打老婆、打小孩。

對此，陳建仁上午出席「112年全國客家會議」時表示，家庭暴力是相當嚴肅的問題，政府對家暴採取零容忍態度，向來以最嚴謹且慎重的態度加以防治，也努力建構並強化社會安全體系建置，目的是確保國人都能得到最好的保障。

陳建仁批評，楊志良完全無法瞭解受害者的傷痛，還鼓勵暴力，「這是我們所不能容忍的，我們都感到相當的遺憾。」