一家5口的狗家庭在積水的馬路上戲水及覓食。（周麗蘭攝）

行政院長陳建仁（右）在縣長張麗善（左）陪同下到口湖鄉箔子寮漁港勘災

適逢天文潮及颱風氣流影響，口湖鄉萡子寮漁港繼昨天出現30年來最嚴重滿潮倒灌，今天（1日）持續倒灌，行政院長陳建仁今中午到漁港視察，針對當地民眾希望漁港海堤加高及延伸，漁業署認為當地地下陷嚴重，堤防加高會使地層下陷更嚴重，建議採疏濬解決。陳建仁裁示，此漁港問題複雜，應由中央及地方合作做水工模型，並指派政委吳澤成統籌解決。

口湖鄉箔子寮漁港今天滿潮位是 2.53公尺，昨天是2.56公尺，都比縣府水利處原先預估的2.1公尺高出很多，高於從1.9公尺到2.42公尺的不同時代所做的堤防設施。

雲林縣政府水利處預估今天滿潮位可能更高，昨日緊急運來擋水板在漁港附近的最高處「福安橋」擺設，成功攔截倒灌的海水，使之進入大排，今天未再灌入民宅。

雲林縣長張麗善得知副總統陳建仁今日要到雲林， 昨晚臨時與行政院長辦公室聯繫，詢問是否增加一個到口湖鄉箔子寮行程，聽取民眾的心聲，獲陳建仁同意。

陳建仁今日抵達萡子寮漁港時，水位已稍退，簡報在下午1點左右結束，潮水已全退。

鄉長李龍飛表示，漁民希望漁港堤防能再加高、延長，最終目標是把目前的海港填平，往外移。雲林縣長張麗善並建議中央協助於雲林縣府對縣內6個漁港進行全面健檢，因未面臨氣候變遷，20、30年前的設施已經不敷使用。

陳建仁裁示，萡子寮疏濬是最短期內應該要做的事情，當地地層下陷問題嚴重，需要專業的水工模型實驗，需要漁業署、水利署的專業，跨中央和地方一起合作，做一個最好的水工的模式，看怎麼樣才是長久解決問題的方法。

一名女立委著急提醒陳揆今年是選舉年云云，陳建仁表示，選舉很重要，不過天災的事情不管有選舉沒選舉都要來做。