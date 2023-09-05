新普5日也公告取得雲林縣土地共3779.51坪，公司表示，雲林縣土地是為擴產之用，後續還有一些處理流程，預計新廠房會在明年開始動工。
新品拉貨效應 新普8月營收月增1成、寫今年高點
受惠於客戶新產品上市前拉貨效應帶動，電池模組大廠新普（6121）公告8月合併營收約73.03億元，月增10.58％、年減10.53％，不僅重回70億元之上，也寫下今年單月高點，累計今年前8月累計營收530.04億元，年減15.14％。
受惠於客戶新產品上市前拉貨效應帶動，電池模組大廠新普（6121）公告8月合併營收約73.03億元，月增10.58％、年減10.53％，不僅重回70億元之上，也寫下今年單月高點，累計今年前8月累計營收530.04億元，年減15.14％。
新普5日也公告取得雲林縣土地共3779.51坪，公司表示，雲林縣土地是為擴產之用，後續還有一些處理流程，預計新廠房會在明年開始動工。
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