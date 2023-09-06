氣立8月合併營收1.07億元，月增7.21％、年減28.62％；前八月合併營收9.35億元，年減幅27.39％。氣立表示，製造業動能疲弱，氣立持續強化多元佈局，是氣立8月業績比7月略增的主因。

氣立強調，依國際數據公司（IDC）報告指出，2021年歐洲物聯網（IoT）支出超過2020 億美元，預計2025年將以兩位數的速度增長，帶動智能製造的高度發展。加上永續議題發酵，企業對設備的要求除需提高製程效率，以降低製造成本外，同時也要具節能的效果。原本氣動元件在自動化設備運用，就具有低成本、節能、運作時間長及維護簡易等優勢，加上氣電整合技術的開發，更擴大其在高階自動化控制系統領域市場的拓展機會，氣立看好氣動元件，未來市場需求仍有相當成長空間。

氣立指出，氣立為搶攻半導體產業商機，參加6日登場SEMICON Taiwan 2023國際半導體展，以創新與永續為主軸，展出結合碳排監控的各式流量計、具高流量低耗能特性的三段式大流量真空發生器及具電控旋轉、氣動夾持特性的電動旋轉機械夾等新品，搭配已出貨至半導體產業的機械式無桿缸產品。

氣立強調，近年許多電子廠商，陸續將生產基地移往東南亞，氣立因應客戶端需求變化，加大東南亞業務推廣與布局。公司今年不單到越南、泰國、印尼等地參展，也強化在越南、泰國等地的代理商或經銷商佈點，希望東南亞市場，成為氣立未來增長動能。