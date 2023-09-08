權值股部分，台積電(2330)開低震盪，終場收跌0.55%、報在539元；聯電(2303)小跌0.11%、收在47.5元；鴻海(2317)在蘋果iPhone在大陸恐有禁令下撐住，終場收漲0.47%、報在106元；聯發科(2454)營收公布前，市場觀望，收跌逾1%、報在709元。

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳賣輝達股票，使得今日AI族群表現洩氣，技嘉(2376)收跌2.23%，報在307.5元，為今日最低點，廣達收跌逼近4%，英業達(2356)跌幅約1.5%，緯創(3231)也下跌近1%。

蘋果iPhone 15新機拉貨啟動，就在蘋概股期待受到激勵時，卻傳出大陸可能擴大使用iPhone的禁令，讓蘋概股大受衝擊，鏡頭股大立光(3008)盤中股價失守2000元關卡，終場重挫逾4%，玉晶光(3406)則力守平盤附近，僅小跌0.26%；雙鴻(3324)下跌近4%，正崴(2392)跌幅也逾2%，其餘耀華(2367)、臻鼎-KY(4958)等也均走跌。

分析師表示，美元強勢下，台幣貶破32元關卡，資金持續流出，台股整體量能受限。指數仍為區間整理格局，短線個股仍以技術面操作為主，等待大盤放量表態。族群面留意受惠各國積極推動網路基礎建設的網通族群、報價落底回升的DRAM族群。

下週市場聚焦歐洲央行會議，預估9月14日歐洲央行會議可能暫停升息，主因是ECB最新第三季銀行信貸調查顯示，企業貸款需求持續回落，顯示升息效應逐漸顯現。另外，也將陸續公佈美國CPI、零售銷售，中國固定投資、零售銷售，目前全球製造業仍處於庫存調整階段，市場關注美中終端消費表現。