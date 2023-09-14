●一如往年，蘋果在發布新iPhone手機後再度得到「了無新意」、「缺乏亮點」、「高價恐不利銷售」、「價格或有損利潤」等負面評價，今年還多了「華為5G手機大復活」等相關利空，但華爾街多位分析師周三仍然看好蘋果股價表現，稱其定價策略和部分新功能仍可望吸引果粉捧場。Wedbush知名分析師Dan Ives將蘋果票的目標價從230美元進一步調升至240美元，並維持「優於大盤」的評級不變，稱換機周期使蘋果後市表現可期。花旗維持「買入」評級不變，並給予蘋果240美元目標價，稱蘋果聚焦於消費者轉向高階手機，iPhone 15系列的獲利能力將優於iPhone 14系列。

Deepwater Asset Management和摩根士丹利也給出正面評價，大摩表示，在未來12個月裡iPhone、服務業務以及毛利率可望提升等因素將抵消任何潛在利空，進而使蘋果的表現將優於同行。

●Crossmark Global Investment首席市場策略師Victoria Fernandez表示，現在市場預期是他們不會升息，我不認為聯準會想在此時拋出震撼彈、做出升息25個基點的決定，但在今年結束前再次升息，這並非完全不可能。

●在提到標普500公用事業股漲幅排名第一時，GLOBALT Investments投資組合經理Keith Buchanan表示，這是個警訊，顯露股票投資人的不安和緊張情緒，而這也是意料之中的事。

●Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，過去幾天市場走勢疲軟，也許投資人對核心通膨的擔憂超乎我們所見。這份通膨報告證實這樣的想法，在11月可能升息之前，聯準會將等著看更多數據提供的訊息。他並表示，8月份的核心CPI雖略為樂觀，但汽油價格飆漲將影響零售銷售表現，「當你多花20美元加滿油箱，你在其他地方的花費就會減少20美元」。