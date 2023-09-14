此前荷蘭數位監管機關在周三表示，正在調查一份法國的報告，該報告稱蘋果的iPhone 12違反歐盟的輻射暴露限制。法國當局也揚言，不排除要求召回所有iPhone 12。

荷蘭國家基礎設施檢查員Angeline van Dijk說，它已經超出標準，但很幸運的是，尚不存在嚴重的安全風險，很快就會與生產商蘋果進行交涉。「荷蘭與法國一樣，重視手機的安全使用，手機必須符合歐洲規範」。

此前法國監管單位在周二通知蘋果，停止在法國銷售iPhone 12，因為測試顯示該手機的「特殊吸收率」(SAR)高於法律允許的水準。

德國網路監管單位也表示，可能會啟動相關調查程序，並與法國監管單位保持聯繫。西班牙的消費者團體OCU也呼籲當局取消iPhone12的銷售。

法國數位經濟部副部長Jean-Noel Barrot說，軟體更新可以解決輻射的問題。他指出，蘋果將在兩周內做出回應，「如果蘋果不這麼做(軟體更新)，我準備下令召回所有的iPhone 12。規則對所有公司都是一樣的，包括科技巨頭」。

法國也將調查結果交給其它歐盟成員國的監管機關，Barrot說，這可能產生滾雪球效應。

蘋果已在周三表示，2020年發佈的iPhone 12符合全球輻射標準，蘋果已提供了多個第三方實驗室的檢測結果，證明該款手機符合法國輻射機構的規定。