法新社報導，分離派人士說，亞塞拜然今天出動大砲、飛機和無人機轟炸納卡區。（圖／美聯社）

亞塞拜然在爭議納卡區發動所謂的「反恐」任務後，聯合國安全理事會今天安排緊急會議，法國和美國則帶頭力阻亞塞拜然的這場軍事行動。

納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）位於亞塞拜然境內，但這個多山地區以亞美尼亞裔人口居多，國際間承認是亞塞拜然領土，但當地分離主義分子活躍。

法新社報導，分離派人士說，亞塞拜然今天出動大砲、飛機和無人機轟炸納卡區。前一天，援助物資剛獲准經由亞美尼亞與納卡區間唯一公路運送。

法國要求安理會就這場危機召開會議。此時各國領導人齊聚紐約參加年度聯合國大會。安理會輪值主席國阿爾巴尼亞宣布會在21日舉行會議。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）告訴媒體，這場軍事行動「不合法、不合理、不可接受」。柯隆納說：「我要強調，我們要亞塞拜然為納卡區亞美尼亞裔居民的命運負責。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在聯大演說中示警。他說：「恢復軍事活動會是死路一條。他們必須終止。」

同在紐約與會的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已分別與亞美尼亞和亞塞拜然領導人通過話；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）通話。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯在電話中敦促亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）立即停止在納卡區的軍事行動，緩解局勢緊張。

法新社報導說，這波攻勢已造成至少29人喪生。美國有線電視新聞網（CNN）則引述納卡區分離派人士說法報導，亞塞拜然軍事行動造成至少27人喪生，約200人受傷。

法國尋求各國一致譴責亞塞拜然。俄羅斯在許多議題上與西方大國意見相左，但在這項議題上多半加入呼籲雙方冷靜的行列，不過對歐美國家在亞塞拜然與亞美尼亞之間擴大影響力表達擔憂。亞塞拜然和亞美尼亞都曾是蘇聯加盟共和國。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120920