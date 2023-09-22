電影《榮耀之路》是台灣與法國合製的電影，得到台灣的文化內容策進院與台北市電影委員會投資、協拍，入圍威尼斯影展，得到高度好評的一部作品。本片導演哈希德阿米、演員沙伊恩布曼丁特地從法國來到台灣，攜手台灣製片馬君慈、女星宋芸樺於9月21日下午一同出席《榮耀之路》台北首映記者會及晚上的首映紅毯活動。

記者會上，在片中飾演沙伊恩在台女友的宋芸樺，與沙伊恩再度合體、幸福合照，宋芸樺最後更特地盡地主之誼，驚喜準備了豐富的中秋好禮，包含台灣在地柚子及八個大大印有「榮耀之路票房長紅」的超大月餅，送給遠道而來的法國夥伴哈希德阿米、沙伊恩布曼丁，讓兩人又驚又喜，並藉此機會感受台灣水果的香甜魅力。

晚間紅毯首映會上，參演演員黃遠，文化內容策進院盧俊偉院長、台北市電影委員會饒紫娟總監、藝人林鶴軒（大鶴）、方郁婷、劉韋辰、劉培芙特地蒞臨共襄盛舉。

沙伊恩布曼丁此次繼電影拍攝後再度訪台，劇組除了帶他重遊當時拍片的西門町湯姆熊，並前往台北知名觀光區永康街和東區商圈，品嘗了道地台灣牛肉麵，也特地安排沙伊恩前往參觀金車噶瑪蘭威士忌酒廠，品嚐台灣酒的好滋味。《榮耀之路》是阿爾及利亞裔的法籍導演哈希德阿米第二部劇情長片，由【放牛班的春天】金獎製片尼古拉馬沃奈，以及【美國女孩】製片人馬君慈共同擔任製片，拍攝橫跨摩洛哥、法國、台灣三地。

記者會上，宋芸樺提到在這次拍攝是第一次以全英文演出，坦言是很不一樣的挑戰，發現原來用不同語言可以呈現出完全不同的個性和氛圍，尤其當時是一個人到巴黎拍攝，宋芸樺坦言：「大家都在講法文的時候，我很多是靠著感覺，除了文字訊息之外，透過其他的感官去感受他們想表達什麼，對我來講是很難得的經驗，有時候少了文字，可能會減少誤會，或反而更直接感受到對方的情緒。」回憶和沙伊恩對戲過程，宋芸樺回憶第一次在法國碰面的時候，彼此連打招呼都沒有，一句話都沒有說、也沒有走戲，就直接開拍了，那一剎那，看到他的人、摸到實體的他的時候，我眼淚就掉了。兩個人都非常在那個狀態裡面，我碰到他身體那刻其實是我們第一次接觸，但所有情感瞬間湧現。」

台灣是沙伊恩布曼丁人生第一次亞洲之旅，因為導演和宋芸樺的幫助，很快地融入角色和劇情，片中角色更是說得一口好中文，沙伊恩讚美他第一個、也是最好的中文老師宋芸樺，不管是在發音和表達台詞都大力幫忙，現場還秀中文推薦電影：「For my country（電影英文片名），好看！」非常期待未來有機會和宋芸樺再次合作，更盛讚：「宋芸樺應該很有機會在法國電影圈發光發熱！」打勾勾約定好要再續前緣。宋芸樺則替沙伊恩為戲忍耐口腹之慾感到辛苦：「沙伊恩真的是非常優秀的演員，因為劇情有前期和後期的關係，角色身材有很明顯的變化，他第一次來台灣的時候，什麼美食都不能吃，還要在短時間瘦掉17公斤！」唯有一場麻辣鍋的戲，終於讓沙伊恩可以抓住機會大啖美食。

電影不僅風光入圍威尼斯影展，更在當地首映後讓全場觀眾起立鼓掌達5分鐘，讓感動跨越文化與國界的藩籬。故事改編自導演與弟弟親身經歷，講述他的弟弟多年前曾赴台大留學，卻在返國後懷抱偉大夢想進入軍校就讀時，不幸遭學長霸凌離世的家族往事。對於此次改編自身家族往事，並與台灣團隊通力合作，將這個故事搬上大銀幕，導演哈希德阿米表示，「台北是唯一能完成這部電影的地方，我很高興能帶著這部片與台灣觀眾見面，這對我和我弟弟而言都非常重要！」

製片人馬君慈第一次合作法國電影，結束後認為與法國團隊不只是工作夥伴，更是一輩子的朋友和家人，這真的是非常珍貴的經驗，感性表示：「台法之間合作融洽，團隊付出很多心力，希望大家可以看到我們的努力。」，沙伊恩布曼丁說：「這是一部跨越亞、非、歐洲各大洲的片，講述人性珍貴的地方。」宋芸樺則以地主身份特別推薦：「相信大家可以從這部電影裡面看到很不一樣的台北，裡面有場戲拍下2022年的跨年煙火，相信大家一定沒有在電影院看過101煙火吧！」還流利切換英文、法文雙語推薦，活潑發言讓全場笑翻。《榮耀之路》將於9月28日正式在台上映。