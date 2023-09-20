東京奧運勇奪銀牌的法國男籃，卻提前在世界盃小組賽爆冷出局，這般悲慘結局讓法國天才長人文班亞馬（Victor Wembanyama）相當失望，這位馬刺新科狀元在接受法國「隊報」訪問時表示，自己計畫將在2024年巴黎奧運為祖國披掛上陣。

文班亞馬不乏國際賽經驗，曾替法國出征U16歐錦賽、U19世界盃，帶領球隊拿下2面銀牌，文班亞馬相當期待迎接第一個重要的成人國家隊賽事，「我當然會參加奧運，雖然世界盃的結果讓人失望，不過我不擔心，我不在陣中，所以我無法多說什麼，這取決於頂級球星的表現，我認為這無法改變我們將在明年奧運幹大事的渴望。」

一向被視為世界強權的法國，世界盃小組賽首場比賽交手天賦滿滿的加拿大，慘遭30分痛扁，就連實力明顯低一階的拉脫維亞都無法拿下，末節被對手逆轉，小組賽吞下2連敗提前出局，最終獲得第18名，是法國隊史在世界盃最糟糕的成績。

文班亞馬的加入將替法國男籃帶來曙光，此外高盧雄雞的奧運名單上，可能還會出現另一位身高7呎的巨漢、費城七六人隊超級中鋒恩比德（Joel Embiid）。恩比德具有喀麥隆、美國和法國國籍，近年美國男籃禁區陣容缺乏高度，傳出有興趣徵召恩比德入隊。