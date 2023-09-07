行政院發言人李子倫。（黃婉婷攝）

行政院發言人林子倫7日表示，針對近期社會各界就政府施政進行建議與討論，院長陳建仁特別指示各部會，在各項政策規劃與考量上都應比社會各界更加周延，並且謹守財政紀律，讓預算作最好的使用。

林子倫提到。若媒體報導有錯誤之處，各部會也應即時澄清更正，於第一時間提供正確的分析與數據予民眾參考。舉例而言，有關近期社會討論全民健保補助相關議題，部分報導指稱政府將全額補助65歲以上長者健保費即為明顯錯誤，事實上，政府並未有此規劃，而是在精進社福照顧的思考之下，盤點第六類投保對象中，未獲現有社福機制補助且收入未達一定門檻之長者的實際狀況，以作未來政策規劃的參考依據。

林子倫說。各部會亦需讓民眾了解，政府在有限的資源下，如何以最好的設計照顧最有需要的人，使政府的預算都作最有效的利用。未來若再有相關議題出現，請各部會務必加強溝通說明，讓國人獲得正確且清楚的資訊。