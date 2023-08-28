前衛生署長楊志良昨日指出，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因民眾沒辦法修理蔡英文總統、行政院長陳建仁，才去打老婆和小孩。對此，勵馨基金會執行長王玥好28日批評，此發言就是「仇恨言論」，將暴力行為正當化，也是非常危險的暗示，但政治人物應該去了解問題，提出實質解方，而非當成政治口水。

王玥好下午以婦女代表身份出席「與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會」，會前受訪時談及楊志良「家暴說」，她批評，此番仇恨言論非常不恰當，等於把暴力行為合法化，不能以「打政治領導人」，作為使用暴力的正當性，扭曲家暴根源，也無助社會推動家暴防治工作，期待政治人物應去深入探討社會問題，提出實質政策，而非將其當成政治攻擊。

當前楊志良尚未道歉認錯，王玥好指出，也許這是楊志良個人內在的投射，但此種社會問題，絕對涉及諸多複雜層面，絕不是對政治領導人的憤怒或仇恨這麼簡單，楊將此當成社會問題的單一解方，或是理由，這種推理非常不恰當。

由於郭台銘今日宣布參選明年總統，而楊志良是在郭造勢場談到家暴說，外界憂心部分支持者會與楊志良有類似論調，導致社會激化對立？王玥好語重心長指出，家暴問題是社會問題，社會必須共同面對，不應該變成政治問題，甚至用指涉特定、不喜歡的政治人物，貼上標籤，不僅扭曲社會問題，也無助於解決問題。

至於民進黨籍副總統賴清德在防治家暴跟社福是否做得比其他陣營更好？她指出，只要願意去面對問題，聽取社福團體對性別暴力防治政策的建議，無論是哪個陣營，日後誰當選了後願意落實政策誰願意落實，「我們就支持這樣子的一個政黨。」