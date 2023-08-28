鴻海創辦人郭台銘今宣布將獨立參選總統，但郭智庫之一、前衛生署長楊志良家暴說，引起爭議。郭的團隊發言人黃士修今批評立委王婉諭，把家暴扯入政治鬥爭，對此，王反批，郭被問及楊志良的發言時，閃爍其詞，讓人非常失望，並反問郭贊成黃士修的發言嗎？難道這就是郭口中的主流民意嗎？

王婉諭說，她尊重郭參選，這是對方的公民權利，但黃士修直接點名她對楊志良的發言是「政治鬥爭轉移政策焦點」，甚至影射她是民進黨的側翼，批評精神疾病相關立法太慢，對於這種惡意曲解的發言，她絕不能容忍。

王婉諭表示，她3年來耗費無數的心力才促成《精神衛生法》的修法，更透過無數次質詢、參訪、預算提案，努力從社區端、用藥端、醫療端，改善台灣的精神衛生環境以及心理健康議題，即使身為小黨立委，她敢說，在精神衛生領域，沒有人在立法院比她努力。

王婉諭強調，除了精神衛生領域外，從性平、兒少、勞工、犯保、身障、罕病，她始終站在弱勢者身後，為其發聲，這些努力都可受公評，她相信黃士修不會不清楚，只是黃寧願為了選舉，曲解事實。

王婉諭批評，「從頭到尾真正在用『政治鬥爭轉移政策焦點』的，就是將他人傷痛作為政治攻擊的楊志良」，她只想請問郭台銘，贊成黃士修的發言嗎？贊成他這樣曲解是非的立場嗎？難道這就是你口中的主流民意嗎？