新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元新台幣，台北地檢署14日偵結，依貪污等罪起訴高虹安。對此，將代表國民黨參選被視為「綠到出汁」的高市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委，國民黨最美發言人李明璇15日就表示，「我還看到起訴書當中還講到，高虹安她自己的存款有多少，連人家這種內容都可以出現在起訴書當中，就可以很明顯地看到，今天整個檢方在偵辦的過程，有企圖帶風向，甚至他們站的觀點都不是這麼客觀」。

李明璇15日在政論節目《政治仙知道》中表示，「我覺得整個過程當中，檢方的認定都有一些他自己的先入為主的觀念，我還看到起訴書當中還講到，高虹安她自己的存款有多少，但我不懂的是，到底存款有多少跟這個案件有什麼關係？」李明璇更直言，「連人家這種內容都可以出現在起訴書當中，就可以很明顯地看到，今天整個檢方在偵辦的過程，有企圖帶風向，甚至他們站的觀點都不是這麼客觀」。

最後李明璇更提到，「我覺得在民進黨執政當中，他們的髒手伸到司法中，已經有非常多的案例，讓全民都看見」。