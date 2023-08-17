北檢14日指控新竹市長高虹長在立委任期內涉嫌詐領助理費，以貪污等罪名起訴，在政壇拋下震撼彈。高虹安17日接受《少康戰情室》專訪解釋案情，對於北檢稱她「犯後態度不佳」，高虹安爆料，4月底第二次庭訊後她有主動給出行程，表示願意配合出庭，但等了4個月沒有再傳她，直接被起訴。

高虹安17日在《少康戰情室》節目接受媒體人趙少康專訪， 檢察官曾經傳過辦公室主任黃惠玟5次，而她自己在4月28日被傳喚第二次時，檢察官還說時間不夠、有很多問題沒有問完，她也主動問說能不能再開一次庭期，並給出立院開會的時間，表示願意配合出庭，結果過了快4個月都沒有再傳她，直到8月14日被起訴、還被檢察官說「態度不佳」。

高虹安也回憶庭訊過程，檢察官沒有說犯罪所得是多少錢，也沒有說檢方認定她是用甚麼樣的詐術取得財物，沒有給她作為被告答辯的機會。

高虹安也提到，她自己並沒有找到所謂的辦公室帳本，也是去用有馬賽克的媒體揭露的那份帳本去查看，整份辦公室零用金支出是60多萬元，若只看有寫「委員、餐點、洗頭」的個人費用來看，只有2868元，再加上餐點都算做高虹安一人份，加起來也僅有6669元。

高虹安指出，檢方是認為辦公室支出(包括咖啡機等)都算是立委要出，但這並沒有明文規定，「這是檢察官個人的見解」，並不算法律見解，那她也只能尊重，畢竟檢察官若硬要把她放進罪名，一定要去找到這些理由。

高虹安也談到「偵查，不公開」變成「偵查簿，公開」的狀況，從立案之前，包括助理被傳訊、助理講了甚麼，就會有媒體報導或是有名嘴拿到獨家資料；但助理都是普通人，突然被大量媒體報導指控有罪，進到偵訊時心裡會很畏懼，又遇到檢察官希望他們認罪，那怎麼辦？

高虹安指出，偵查不公開變成偵查「選擇性公開」對案情影響非常大，甚至連吃甚麼便當都會走漏消息；最好笑的是在去年12月25日檢方搜查立法院辦公室時，她有一塊自己帶來的60、70吋電子白板已經打包好送去新竹市政府，電子白板沒有密碼、也不會有人在上面做 帳，但當天晚上的政論節目就變成「關鍵證物不見了」。整個過程都在把她塑造成「罪犯」的形象，這都不是偵查該有的正常狀況。