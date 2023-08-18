雲林地檢署17日辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉查察期前策略會議，檢察長戴文亮指示檢警調，要以精緻偵查方式提升定罪率，日前部分法院以較為嚴格的標準駁回當選無效之訴，因此檢察官務必要加強論述能力，盡力說服法官，並勇於上訴。

戴文亮提出7點指示，包括六大面向重點查察、認真研讀做好準備、賭盤熱區深耕布雷、反賄宣導感動民眾、統合戰力精緻偵查、加強論述勇於挑戰、堅守價值守護臺灣。

6大面向包括精進查賄制暴、杜絕選舉賭盤、嚴查地下通匯、嚴防假訊息、防杜幽靈人口、鼓勵檢舉妨害選舉。

戴文亮指出，選舉熱區應布置有效的地雷，密切聯繫，滾動調整，把有限人力發揮最大效應，尤其選舉賭盤務必事先掌握簽賭管道，嚴密監控並即時蒐證。

他強調，日前部分法院以較為嚴格的標準駁回當選無效之訴，或以被告自白判決緩刑，檢察官在法院審理中務必要加強論述能力，盡力說服法官，若判決違背民主價值及主流判斷會勇於監督提起上訴，絕對不要認為上訴沒用一定會被駁回就放棄，仍應堅持目標加強論述，勇於嘗試與努力。

會議由雲林地檢署主辦，雲林縣警察局副局長陳瑞金、雲林縣調查站主任李青峯、雲林縣政府政風處長楊華興、移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊長涂順、雲林縣警察局各分局長及偵查隊長均參與討論。