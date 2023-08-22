新北市衛生局20日接獲通知，新北有1名登革熱本土確診病例，經調查後確認，該名八里區30歲男子為新北環保局清潔隊員，曾於本月7日至9日前往雲林縣古坑鄉支援噴消工作，北返後在14日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛等症狀，20日檢驗確診，研判感染源為雲林縣。

新北市政府接獲通報後，立即針對個案疫情展開調查，目前掌握接觸者22人，皆無相關症狀，其中2名為同住家人，NS1快篩陰性，檢體送檢中；另20人為支援雲林縣古坑鄉噴消同行隊員，檢驗結果皆陰性。

目前市府已動員八里區公所加強全區環境孳清，針對該棟住戶及個案主要活動地戶外半徑200公尺進行化學防治噴消與孳清作業，另針對個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫調，同步健康監測379人，密切監測疫情發展。

衛生局長陳潤秋呼籲八里區及鄰近所有醫療院所提高警覺，踴躍領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、關節痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷及通報，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

此外，今近期氣候多午後降雨，易造成積水容器，適合適合病媒蚊生長，陳潤秋也提醒民眾，需落實「巡、倒、清、刷」，主動清除居家內外積水容器，在外活動時應做好穿著淺色長袖長褲、裸露處塗抹經衛福部許可含DEET(敵避)之防蚊液等個人防蚊措施，才能有效防止感染登革熱。