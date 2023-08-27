嘉義縣再增1例登革熱確診，縣府呼籲民眾落實巡倒清刷。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣再增1例登革熱確診，縣府呼籲民眾加強移除廢輪胎。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

登革熱疫情緊張！嘉義縣政府今天公布再增1例登革熱確診，是24日NS1陽性案例的69歲梅山鄉務農男性，接觸者1人採檢為陰性，無外縣市足跡，27日經疾病管制署研判確診，與梅山鄉前確診案例有地緣關聯性，縣府已擴大200公尺範圍清消環境，目前全縣累計8例確診。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，今日新增的確診病例是梅山鄉69歲務農男性，24日出現發燒及關節痛症狀，立即就醫採檢，並主動告知旅遊接觸史，及鄰近住戶有登革熱確診案等資訊，該男警覺性高，從就醫、篩檢到快篩陽性通報，做出好的示範。

另外，朴子市有1例NS1快篩陽性個案，經疾管署研判為陰性。

嘉縣府衛生局表示，嘉義縣目前累計8例確診病例，因與梅山鄉前確診案例有地緣關聯性，高度懷疑為次波衍生，縣府及梅山鄉公所、朴子市公所於25日已完成梅山及朴子的擴大化學噴藥等防治措施，也提醒民眾加強清潔生活環境。