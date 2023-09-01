台南市正全面噴藥防治登革熱疫情擴散，安南區衛生所1日下午3時許在府安路6段43巷1戶民宅執行室內噴藥時，遭歐姓屋主抗拒，持鋸子追砍至門口，衛生所護理師與孳清人員嚇到逃出屋外，警方增援人手才將歐男制伏，將他強制送醫並完成噴藥。

台南市登革熱累積病例數已超越2015年同期，每日各區都在如火如荼噴藥，安南區衛生所1日在府安路一棟民宅執行室內噴藥，33歲的歐姓屋主與其母親蔡姓女子原在屋外等候，直到國軍準備入屋噴藥時，歐男突然情緒不穩，衝入屋內拒絕噴藥。

經過溝通斡旋，歐男執意拒絕噴藥，衛生所人員要求歐男不要出房門，等國軍完成噴藥，1小時後再開門。不料他突然情緒失控，拿起1把折疊鋸子衝出房外，作勢追砍衛生人員。

衛生所吳姓護理師花容失色，嚇得尖叫，屋內的警員趕緊叫大家先撤出屋外，蔡姓母親阻擋兒子行凶，歐男追門口失足摔倒，才悻悻然躲回房間。

警方獲報後立刻增援，持警用盾牌進屋談判，配合公衛護理師安撫情緒，經警方15分鐘勸說，最後將歐男強制就醫，歐男被上銬送上擔架，由救護車送往醫院治療。歐家也順利完成屋內噴藥程序

吳姓護理師繼續完成轄內其他噴藥行程，她事後覺得心有餘悸，稱第1次噴藥遇上被追砍的狀況，若非蔡母阻止歐男，加上歐男在門口跌倒，恐怕自己已經受傷。