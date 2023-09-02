高雄市2日登革熱案例再新增8例本土個案，分別為湖內區、大樹區、左營區各1例並均具台南活動史、仁武區1例感染源尚待釐清，大寮區3例皆為擴大採檢發現、小港區1例因症就醫。衛生局另於大寮區環境巡檢時，發現廢棄的和春技術學院大寮校區內環境管理不佳，頂樓冷卻水塔及地下室花器積水查獲孳生病媒蚊，已責令負責人改善。

防疫團隊昨日於左營區進行環境巡檢，查獲31個積水容器，其中8個已經孳生病媒蚊孑孓（陽性率達25.8％），其中在一處空地發現5個孳生源並捕獲病媒蚊查獲的孳生源主要為桶缸甕盆、保麗龍箱、澆花器、花器、廢棄機車車廂等，防疫人員現場開單告發並清除。

另防疫團隊8月27日在左營區發現7處列管空地內雜草叢生及垃圾雜物堆積，其中新光里3處空地髒亂所有人為中城製磚等 ，已開立限期改善通知，但至8月31日最後期限前，仍未規改善，依法處1200以上6000元以下罰鍰。並再命其限期改善；仍未改善者，並得連續加重處分。

此外，防疫團隊在大寮區環境巡檢時發現和春技術學院（已停辦）大寮校區內環境管理不佳，頂樓冷卻水塔及地下室花器積水查獲孳生病媒蚊，因該校位於登革熱警戒範圍內，並由不同單位承租校內場域，防疫團隊請該校要求各承租單位落實場域的環境及積水容器巡檢、定期清消，公共區域範圍內由校方落實環境整頓，清除雜物垃圾，且校內全場域於雨後48小時進行環境巡檢落實環境自我管理，防範校園孳生病媒蚊。

衛生局提醒，海葵颱風來勢洶洶，請民眾應做好防颱準備，建議將不用的雜物、容器於颱風來前清除，避免颱風後積水孳生病媒蚊，另病媒蚊可能因風雨躲在家戶內，且民眾也因為颱風減少外出，將會增加蚊子叮咬機會，請民眾加強防蚊措施，家中可設置紗窗、紗門，避免蚊蟲進入室內。