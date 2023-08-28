石碇烏塗菜園區域被列為高風險場域管制，限制人員進入。（新北市衛生局提供）

新北市新增2例本土登革熱病例，累計已5例，衛生局持續進行健康監測主動篩檢，找出風險個案及早防治。副市長朱惕之率隊至石碇烏塗地區視查防治情形，朱指出已將石碇烏塗菜園區域列為高風險場域管制，限制人員進入。

衛生局指出，新北市累計5例本土登革熱病例，新增2例本土病例，分別為深坑區61歲男性及蘆洲區44歲女性，除八里區清潔隊及新店區具台南旅遊史外，與北市確診案石碇烏塗菜園活動相關計3位（深坑區2位、蘆洲區1位），為同一家人。

衛生局表示，針對曾至菜園活動者抽血及NS1快篩20人，除3人確診，尚有3位檢驗結果未出，市府團隊包括區公所、衛生局所、環保局清潔隊及警察局等跨局處加強防治，副市長朱惕之26日率隊前往石碇烏塗地區視查防治情形，環保單位動員3個行政區，114位清潔隊員進入石碇烏塗地區清理環境。

朱惕之強調，為保障民眾健康，已將石碇烏塗菜園區域列為高風險場域管制，限制人員進入，請民眾配合防疫，並責成石碇分駐所加強巡邏，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元罰鍰。

衛生局長陳潤秋呼籲，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播的疾病，清除孳生源才是防治登革熱根本之道。應定期每周清除住家內及周遭環境積水容器，避免養蚊，尤其近期午後強降雨，適合病媒蚊繁殖，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」步驟。

陳潤秋說，若經防疫人員通知仍不清除積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反《傳染病防治法》第25條第2項規定，依同法第70條處3000至1萬5000元罰鍰，另請民眾做好防蚊措施。