新北市今天新增2例本土登革熱病例，分別為三重區24歲男性及永和區57歲女性，2案皆有台南旅遊史，目前新北已累計7案例，衛生局呼籲民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等症狀應盡速就醫，並主動告知旅遊史。

衛生局表示，今天新北新增2例本土登革熱病例，分別於8月22日、26日出現發燒、骨關節痛、肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診，目前皆已康復。

衛生局表示，接獲通報後即進行個案居住地及活動地戶外半徑200公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，今(2)天進行個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消與孳清，提醒民眾務必配合，拒絕噴藥者將依傳染病防治法處新臺幣6萬到30萬元罰款。

新北本土登革熱病例目前累計7例，除4例有南部旅遊史外，另外3例經中央基因定序結果與台南首例本土登革熱個案相同，研判可能是透過蚊子叮咬南部北上觀光的潛藏感染者後感染。

衛生局長陳潤秋呼籲，各級學校陸續開學，師生若有症狀務必盡速就醫，醫療院所也應提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷。