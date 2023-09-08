體長2.24公尺的糙齒海豚昨（7）日下午於八里挖子尾海灘擱淺，新北市動保處立即通知新北救難協會動員調派沙灘車，將擱淺鯨豚接駁至中華鯨豚協會卡車，運送八斗子岸置中心安置，待休養、復原再擇期野放。

動保處指出，昨午近4時，海巡人員發現挖子尾附近有鯨豚擱淺，經確認是糙齒海豚，體長2.24公尺，為雄性成熟個體，檢測呼吸每5分鐘13次，心跳微弱，每分鐘45下，換氣後會稍強，持續緊張舉尾，呼吸有漏氣現象，健康狀況不甚理想，須待置岸際中心做進一步檢查確認。

為紓緩海豚緊張情緒，現場救援夥伴不斷在鯨豚身上澆水，獸醫施打鎮定劑後，天色已伸手不見五指，救援夥伴奮力將鯨豚搬上沙灘車上，載往八斗子安置。

中華鯨豚協會表示，八里挖子尾糙齒海豚入場後狀態，獸醫師初步檢查確認動物的心跳與呼吸誠穩定狀態，但心跳力度偏弱、體型消瘦、紅外線皮下檢測暫無異常、雖有浮力但游泳能力還需要評估、個性較敏感且會不時左右擺頭張嘴。

中華鯨豚協會說，後續救援團隊持續升高收容池水位並確認動物的游動與漂浮能力，再安排血液檢測、超音波檢測評估糙齒海豚的生理健康狀態。

動保處表示，新北市東北部、北部及西北部均臨海，不時會有鯨豚、海龜擱淺；民眾若有發現鯨豚、海龜擱淺，可通報「海洋保育類野生動物救援組織網」（海保救援網MARN）系統，撥打118或新北市動保處專線02-29596353。