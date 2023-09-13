1隻革龜於今年7月4日在屏東萬里桐擱淺革龜經救傷收容於7月5日死亡，圖為海保救援網團隊解剖後發現腸道內有2條總長達425公分的魚線，推測為死因。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

1隻革龜於今年7月4日在屏東萬里桐擱淺革龜經救傷收容於7月5日死亡，海洋委員會海洋保育署今（13）日表示，海保救援網團隊解剖後發現腸道內有2條總長達425公分的魚線，推測是壞死性腸炎造成急性敗血症，導致消化道病變，多日無法進食而虛弱死亡。

海保署說明，這隻革龜背甲曲線長115.5公分、體重130公斤，經解剖從性腺判斷為未成熟的公革龜。解剖時發現從食道到胃都未發現任何食物，但消化道有不正常扭曲現象，經X光照射，發現在接近消化道末端有金屬物質。

革龜體內有一魚線由胃至大腸貫穿腸道，經量測魚線有兩段，共計425公分，魚線已存在龜體內一段時間，隨著腸胃蠕動而嵌入腸道黏膜面，導致腸道黏膜面潮紅出血和水腫，無法進行消化吸收功能，長期未進食，體內多處脂肪漿液性萎縮。

海保署提醒，漁民作業或民眾進行垂釣活動時，應將魚線收妥不隨意丟棄，廢棄魚線可能因附著生物，容易導致海龜誤食，對海龜造成不可逆的傷害，且當海龜死亡屍體腐敗後，魚線仍然會對其他海洋生物造成傷害。

革龜是分布最廣的海龜，廣泛分布於全球，熱帶、亞熱帶及溫帶海域都有革龜的蹤跡。