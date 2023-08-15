空軍嘉義基地1架F-16V型戰機9日在台東九鵬外海執行海空實彈射擊訓練通用2000磅空對地炸彈投擲任務時，因炸彈投偏，導致偏離目標過遠未能命中目標，強大的震波影響到在數公里安全距離外的警戒海巡艦艇，海洋委員會主委管碧玲15日透過臉書說，空軍第一時間就立即表達歉意，沒有態度不佳，而海巡更沒有因此退縮。

管碧玲今透過臉書發文指出，演習可以攻錯，深信事後都會檢討！她十分珍惜愛顧海巡的弟兄姐妹，常常想要表達對大家的感謝，也常想到處去看看他們。對於海巡弟兄遇有任何狀況，署長都有充分掌握，第一時間也都會和弟兄站在一起，永遠給予海巡弟兄最大的支持。

管碧玲也指出：「我們不會被見縫插針！」這次和空軍的演訓過程甚被關注，空軍除了第一時間就立即表達歉意外，海巡也沒有因此退縮。艦艇上的弟兄令她感到驕傲！他們沒有人不敢上船、沒有人請假，弟兄們繼續執勤、繼續參與演習。

管碧玲還說，因為海巡的肩膀上扛著國安的責任，演習視同作戰，海巡守護藍色國土，必須挺拔英勇。她深知透過演習，可以攻錯，但事後都會檢討。