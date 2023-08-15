空軍嘉義基地1架F-16V戰機，9日於屏東九鵬外海空域進行對海轟炸訓練時，由於2000磅通用炸彈沒能命中目標，距離目標區過遠，震波進而影響海巡船艦。對此，海委會主席管碧玲今（15）日回應，「國軍肩膀上扛著國安責任，演習視同作戰，海巡守護藍色國土必須挺拔英勇，深知透過演習也可以攻錯，也深信他們事後都會檢討。」

管碧玲今（15）日於臉書發文，她表示十分珍惜、愛顧海巡弟兄姐妹，常常想要表達對大家的感謝，也常常想到處去看看他們。海巡署也一樣，海巡弟兄遇有任何狀況，署長都有充分掌握，第一時間也都會和弟兄站在一起，永遠給海巡弟兄最大的支持，期待因此能讓海巡隊伍維持堅強的意志。

「我們不會被見縫插針！」管碧玲認為，此次與空軍的演訓過程甚被關注，空軍第一時間就立即表達歉意，並無態度不佳，而海巡更沒有因此退縮。

管碧玲也強調，艦艇上的弟兄令她感到驕傲！海巡弟兄沒有人不敢上船、沒有人請假，而是繼續執勤、繼續參與演習。

管碧玲最後表示，國軍肩膀上扛著國安的責任，演習視同作戰，海巡守護藍色國土，必須挺拔英勇，深知透過演習，可以攻錯！也深信他們事後都會檢討！