海巡署馬祖岸巡總隊林姓中校涉嫌侵占64箱國軍食品罐頭分給親友食用，今（18）日被依貪污治罪條例中侵占公用財物、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴。對此，海巡署金馬澎分署指出，目前遭羈押的前林姓中校、張姓上士，已依規定免職及停役，其餘涉案人員調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

林姓中校參謀主任去年得知年度撥補的副食罐頭消用未罄，去年1月起，私自更換包裝紙，分次將64箱國軍食品罐頭用「臺馬之星」交通船載回台灣，分送給親友，全案因今年馬祖駐防官兵在沙灘上寫下「馬防伙房沒有肉」而曝光。

針對馬祖岸巡隊前林姓中校等5人涉犯貪污治罪條例侵占公用財物罪案，金馬澎分署指出，本案為海巡署接獲檢舉後主動查察，並移送法務部廉政署偵辦，目前仍遭羈押的前林姓中校、張姓上士等2人，已依「陸海空軍軍官士官任職條例」、「陸海空軍軍官士官服役條例」，於今年7月21日核予免職及停役處分，其餘涉案人員均全部調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

金馬澎分署表示，秉持「勿枉勿縱、決不護短」原則，全力配合審檢調查，另已修正副食罐頭領用審核機制，持續落實各項管控，並強化各級考核及法紀教育。