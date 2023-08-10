空軍氣象聯隊探空分隊張姓隊員昨日綠島溫泉帆船鼻岸際釣魚失聯。（海巡署東部分署第13岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

空軍氣象聯隊探空分隊張姓隊員昨日綠島溫泉帆船鼻岸際釣魚失聯。（海巡署東部分署第13岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

空軍氣象聯隊探空分隊張姓隊員昨日綠島溫泉帆船鼻岸際釣魚，昨晚9時通聯後就失去聯繫，協請海巡署搜尋；第13岸巡隊綠島安檢所今天上午8點3分抵達現場後，僅發現岸際釣魚用具，並未發現失聯的張姓隊員，目前現場由海巡人員持續搜救中。

第13岸巡隊表示，本隊獲報後立即派遣綠島安檢所攜帶遙控式救生圈及相關救援裝備趕赴現場實施搜救，同時聯繫第15海巡隊、綠島消防分隊、綠島分駐所、空中勤務總隊及中華民國海上救生協會臺東分會等單位派員前協尋；海巡人員抵達現場後，發現岸際僅有釣魚用具陳列，並無發現張姓失聯同仁，現場持續由海巡及警消同仁於該處海域岸際持續搜救中。

第13岸巡隊呼籲：民眾若於岸際及港區遊憩活動時，可向鄰近安檢所租借救生衣，以維自身安全，倘發現民眾不慎落海，可立即撥打海巡署118服務專線，本署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命安全。