空軍嘉義基地一架F-16V型戰機，9日在台東九鵬外海執行海空實彈射擊訓練通用2000磅空對地炸彈投擲任務時，因炸彈投偏，導致偏離目標過遠未能命中目標，強大的震波，影響到在數公里安全距離外的警戒海巡艦艇，造成艦上海巡人員誤以為炸彈在近距離爆炸，甚至有艦艇人員嚇到不敢上船，甚至失眠幻聽症狀。對此，空軍司令部參謀長曹進平表示，將究責飛行員與督導人員。

據了解，空軍平時訓練或是正是操演，通常都是使用模擬炸彈以及500磅炸彈，以減少殺傷力範圍，維護海面船隻安全，僅有年度精準武器射擊或是漢光演習時，才會正式使用2000磅通用炸彈。當天任務是以剛除役的大字號與錦江級艦作為靶艦進行炸射任務。

據了解，空軍目前所使用的MK-84型2000磅型通用炸彈，專為美國海、空軍高速戰機設計，用來做為低投拋投，是目前國軍殺傷力最強大的炸彈，爆炸後除了會產生恐怖的爆震波及殺傷碎片外，產生的彈坑直徑可達18公尺，深度達5公尺，目前F-16戰機最多一次可掛載4枚，威力相當驚人。

根據操演當日狀況，海巡警戒艇都在炸射警戒範圍外，但是當F-16V進行炸射時，卻疑似計算錯誤，炸彈並未落入目標區，即使仍在安全範圍內，不過爆炸後巨大的震波，卻仍將遠在數公里外的警艇上人員震得頭昏腦脹，甚至產生幻聽，這也顯示2000磅通用炸彈的威力。

對此，空軍參謀長曹進平表示，9日下午空軍嘉義基地的一架F-16V雙座戰機，在九鵬空域實行實彈射擊任務，使用的彈藥是MK-84的2000磅炸彈。當時任務機進入攻擊航向，與海巡警戒艇、靶標在同一軸線，所以會有任務機飛向海巡艇的情況，事實上當時任務是飛行員在操作、控制炸射諸元並不那麼精準，所以有部分的違失，造成彈著點距離實際目標，偏的距離比較遠，但實際的彈著點無法精確量測。

曹進平表示，按照對海巡艇官兵詢問，在目視範圍都沒有看到彈著，初步估計至少有幾海浬以上，而不會是在海巡艇旁邊，但實際操作的內容細節，因涉及空軍戰術運用與戰力部屬，不作詳細評論。

國防部發言人孫立方指出，所有戰備訓練最主要目的，都是要找出問題，把整個戰力做進一步提升，空軍經過這次操演經驗，也會納為後續執行戰備訓練工作參考，對整體戰力提升也是有其價值所在，在空軍改進後，將全力避免類似狀況再發生。

曹進平指出，空軍除了對海巡艇官兵表達歉意外，也對飛行員操作細節做詳細檢討，因操作人員對炸射諸元操控部分，不符合空軍的規範，所以將會按照操作程度來究責，而督導人員也有部分違失，會依事件經過作詳細檢討，重點仍是在事件得到的教訓跟經驗，會將事件詳細分析，作為後續戰備訓練主及主要案例的參考。