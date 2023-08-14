韓國首爾市政府與韓國駐日大使館今天都傳出收到恐嚇信，信中聲稱將在15日韓國光復節進行炸彈攻擊，韓國警方表示已請日方協助追查。

首爾警察廳網路搜查隊表示，首爾市府及韓國多家媒體13日都收到恐嚇信，寄件者聲稱在首爾市廳內多處安裝炸彈，將在15日下午3時34分引爆。

郵件混合英文、日文及韓文寫成，以實際在日本執業的律師唐澤貴洋名義發送，信中附有該律師任職事務所的地址與電話；但唐澤貴洋本人不久前就透過推特發文，表示有人冒用其名義發布恐嚇信。

首爾市多名公務員7日接獲恐嚇信，要求在8月9日下午3時34分之前殺掉韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，否則將引爆設置在首爾市某個圖書館內的炸彈；相同帳號9日又發信聲稱將在韓國國立中央博物館、日本駐韓大使館、南山塔、日人學校等處引爆炸彈，但最後並無相關事件發生。

除首爾市政府外，韓國駐日大使館今天也表示上週收到以其他名義自稱日本人的寄件者發送的恐嚇信，但未明確指出攻擊地點。使館已通報日本警方，加強周邊戒備。

韓國警方表示，韓國境內收到3次恐嚇信來自不同的日本IP，推測歹徒使用他人名義，目前尚未能掌握確切寄件者資訊，已就此事商請日本警方協助偵查。